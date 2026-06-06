Calciomercato Lazio | Cercasi sostituto di Romagnoli: occhio a Chiarodia
RASSEGNA STAMPA - La Lazio comincia a capire come muoversi sul mercato, tra la richiesta di una punta e la ricostruzione del reparto arretrato. La priorità, scrive il Messaggero, è trovare l'erede di Alessio Romagnoli, destinato all'Al-Sadd. In cima alla lista c'è Diego Coppola del Brighton, profilo gradito a Gattuso e particolarmente interessante perché Under 23 italiano.
Attenzione anche a Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach, mentre resta sullo sfondo Arnau Martinez del Girona, capace di giocare sia da terzino destro sia da centrale.
Sul fronte uscite, Manuel Lazzari resta sul mercato nonostante il raffreddamento dell'interesse del Sassuolo. Diverso il discorso per Floriani Mussolini: Gattuso sarebbe disposto a trattenerlo in rosa, soprattutto se la società riuscirà a regalargli il centravanti richiesto.