Serie A 2026/27 | Lazio, il Bologna come l'Empoli: la particolarità del calendario
05.06.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È stato reso noto il calendario della nuova Serie A 2026/27. La Lazio inizierà il suo campionato, e quindi il girone d'andata, contro il Bologna al Dall'Ara. La sfida contro il rossoblù ci sarà anche alla prima giornata del ritorno, la ventesima. Lo stesso era accaduto nella stagione 2021/22, ma contro l'Empoli (1-3 alla prima, 3-3 alla seconda). Era la prima stagione di Sarri sulla panchina biancoceleste, ora toccherà a Gattuso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.