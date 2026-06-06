Lazio, addio a Villa Mafalda: prende quota un'altra struttura
06.06.2026 09:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Tra i tanti cambiamenti in corso in casa Lazio, c'è posto anche per una rivoluzione in ambito sanitario. Dopo l'addio a Villa Mafalda, il club si affiderà a una nuova clinica di riferimento. Secondo Il Messaggero, la struttura selezionata potrebbe essere Villa San Pietro, in pole su Villa Claudia.
Il motivo è presto detto. Come vi avevamo raccontato, nello staff medico biancoceleste potrebbe fare il suo ingresso il Professor Francesco Franceschi, primario proprio dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli e docente di ortopedia all'Università degli Studi Link Roma.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.