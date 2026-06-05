Lazio, cambi nello staff medico: Lotito ha un innesto in mente

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Possibile innesto per lo staff medico della Lazio. Potrebbe entrarne a far parte il Professor Francesco Franceschi, primario dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli e docente di ortopedia all'Università degli Studi Link Roma. Specialista in Ortopedia e Traumatologia, dovrebbe ampliare la squadra dei medici societari a partire dalla prossima stagione. Già in passato era stato accostato alla Lazio e nel 2023 aveva coadiuvato il club biancoceleste per la situazione relativa a Immobile, rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui aveva riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola. Lotito riflette sulle possibili modifiche nel settore medico, tra le candidature al vaglio - come raccolto dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it - ci sarebbe proprio quella di Franceschi. A Formello le valutazioni sono in corso anche per via del caso scoppiato nel Lazio Lab negli ultimi mesi: il direttore sanitario Pulcini e il coordinatore e responsabile ortopedico Rodia sono entrati in rotta di collisione con l'altro medico sociale Leo. Le eventuali novità, in caso di collaborazioni o separazioni, verranno definite a stretto giro per cominciare a impostare il lavoro in vista dell'estate.