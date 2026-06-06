Lazio, dal Flaminio agli introiti: quanti danni senza abbonamenti!
06.06.2026 10:45 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Niente abbonamenti. È stata questa la decisione presa dal tifo organizzato biancoceleste, che in un lungo comunicato ha annunciato che diserterà tutte le gare casalinghe della prossima stagione. La Lazio sarà costretta a giocare in un Olimpico vuoto, un grave danno alla squadra, che rischia di ripercuotersi fortemente sulle casse societarie e non solo.
Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, senza abbonamenti andrebbero in fumo circa 7 milioni di euro, la media stagionale dell'ultimo triennio. Non è tutto però: lo svuotamento dell'Olimpico rischierebbe anche di mettere in dubbio la pubblica utilità dello stadio Flaminio.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.