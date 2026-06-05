De Siervo: “La Serie A ha acquistato il Fantacalcio, ecco cosa faremo”

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Durante la presentazione del nuovo calendario di Serie A è intervenuto l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. Queste le sue parole: “L’HaierCam viene indossata dall’arbitro, consente di diventare protagonisti e ci abbiamo creduti per primi in Europa, fino a proporne cinque per ogni giornata con l’obiettivo di rappresentare al meglio ogni squadra per trasferire a casa cosa significa giocare una gara. Abbiamo avuto qualche problema con l’audio ogni tanto, ma queste immagini ci servono in settimana per costruire le clip che fanno sembrare di essere dentro la gara. Crediamo sia stato un valore aggiunto”.

“Abbiamo deciso di acquisire una realtà importante come Fantacalcio, che ci avvicina alle persone. Non toccheremo nulla, non snatureremo nulla. È un gioco fantastico che mette in condizione 7 milioni di italiani di partecipare alla Serie A in modo interattivo. E da loro vorremmo imparare, con l’obiettivo di avvicinare ancora di più la Serie A ai suoi tifosi. Ci saranno novità, vogliamo portare i fantallenatori dentro la Serie A”.

“Per valorizzare al meglio gli asset del calcio italiano abbiamo chiesto e ottenuto di lavorare con l’AIC per rilanciare e promuovere il Gran Galà del Calcio. Il 2 settembre alla Scala riusciremo a raccontare a tutti gli undici migliori giocatori della stagione passata e lo faremo insieme all’AIC”.