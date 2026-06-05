Sarri torna all’Olimpico da ex, c’è la data: quando si gioca Lazio - Atalanta
05.06.2026 19:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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È stato svelato a Parma il calendario della prossima stagione di Serie A, che vedrà la Lazio esordire fuori casa contro il Bologna. Tra le date da segnare in calendario però c’è anche quella che vedrà il ritorno di Maurizio Sarri allo stadio Olimpico.
L’ormai ex allenatore biancoceleste, promesso sposo dell’Atalanta, tornerà nella Capitale proprio alla guida degli orobici per la quattordicesima giornata di Serie A, in programma il 6 dicembre, che vedrà la Lazio ospitare proprio l’Atalanta.
In realtà, però, già il 6 settembre in occasione della terza giornata Sarri tornerà allo stadio Olimpico, per guidare l’Atalanta ma nella gara contro la Roma. Il saluto ai biancocelesti sarà quindi rimandato di tre mesi.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.