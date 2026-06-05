Lazio, Bonan e il ‘siparietto’ con Sarri e Lotito: cos’è successo a Sky
05.06.2026 23:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Piccolo siparietto durante l'ultima puntata di "Calciomercato - L'Originale' su SkySport. Il conduttore Alessandro Bonan ha fatto finta di "intervistare' Maurizio Sarri, com'è successo per altri allenatori di Serie A. All'ormai ex allenatore della Lazio, ora diretto all'Atalanta, ha chiesto: "Lo sai che non lavori più con il presidente Lotito? (sorride, ndr.)". La risposta di Mau, ovviamente registrata in passato e decontestualizzata, è stata: "Lo sai che non ci avevo fatto caso? Ti ringrazio per la notizia (ride, ndr.)".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.