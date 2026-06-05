RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, il calendario della Serie A 2026/27: tutte le gare
Di seguito il calendario completo della Lazio.
1ª giornata: BOLOGNA - LAZIO;
2ª giornata: LAZIO - GENOA;
3ª giornata: UDINESE - LAZIO;
4ª giornata: LAZIO - MILAN;
5ª giornata: VENEZIA - LAZIO;
6ª giornata: LAZIO - MONZA;
7ª giornata: JUVENTUS - LAZIO;
8ª giornata: LAZIO - PARMA;
9ª giornata: SASSUOLO - LAZIO;
10ª giornata: LAZIO - CAGLIARI;
11ª giornata: NAPOLI - LAZIO;
12ª giornata: LAZIO - LECCE
13ª giornata: TORINO - LAZIO;
14ª giornata: LAZIO - ATALANTA;
15ª giornata: LAZIO - ROMA;
16ª giornata: FROSINONE - LAZIO;
17ª giornata: FIORENTINA - LAZIO;
18ª giornata: LAZIO - INTER;
19ª giornata: COMO - LAZIO;
20ª giornata: LAZIO - BOLOGNA;
21ª giornata: MONZA - LAZIO;
22ª giornata: LAZIO - VENEZIA;
23ª giornata: ATALANTA - LAZIO;
24ª giornata: CAGLIARI - LAZIO;
25ª giornata: LAZIO - NAPOLI;
26ª giornata: GENOA - LAZIO;
27ª giornata: LAZIO - FROSINONE;
28ª giornata: LAZIO - JUVENTUS;
29ª giornata: PARMA - LAZIO;
30ª giornata: LECCE - LAZIO;
31ª giornata: LAZIO - TORINO;
32ª giornata: ROMA - LAZIO;
33ª giornata: LAZIO - COMO;
34ª giornata: MILAN - LAZIO;
35ª giornata: LAZIO - SASSUOLO;
36ª giornata: LAZIO - UDINESE;
37ª giornata: INTER - LAZIO;
38ª giornata: LAZIO - FIORENTINA.
AGGIORNAMENTO ORE 18:48 - Si comincia!
AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Salgono sul palco Ciro Ferrara e Fabio Capello.
AGGIORNAMENTO ORE 18:40 - Ora tocca ad Andrea Butti, che presenta i criteri del sorteggio del calendario.
AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Dal palco parla il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. QUI LE SUE DICHIARAZIONI
AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Ci siamo. Sta per iniziare il sorteggio del calendario della nuova stagione di Serie A.
La stagione 2026/27 della Serie A si apre con l'evento di compilazione dei calendari, in programma venerdì 5 giugno: l'inizio del sorteggio è fissato alle 18:30. Di seguito i criteri da rispettare per il nuovo campionato e tutte le date.
3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.
ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.
8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.
TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.
DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).
GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.
ALTERNANZA: E' prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.
LE DATE DELLA SERIE A 2026/27
Inizio
weekend del 22-23 agosto 2026
Turni infrasettimanali
9ª giornata: mercoledì 28 ottobre 2026
18ª giornata: mercoledì 6 gennaio 2027
Soste per le Nazionali
27/09/2026
15/11/2026
28/03/2027
Pausa natalizia
26-27 dicembre 2026
Ultima giornata
weekend del 29-30 maggio 2027