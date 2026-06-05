Serie A, Simonelli: "Siamo dalla parte dei tifosi e per questo..."
05.06.2026 18:35 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Il presidende della Lega Serie A, Ezio Simonelli, direttamente dal palco del Teatro Regio di Parma dove a breve verrà presentato il calendario della prossima stagione, ha voluto dire due parole sull'annata che si è conclusa: "Con orgoglio il nostro campionato è sempre molto avvincente e lo testimoniano i dati, quest'anno abbiamo avuto un incremento dell'audience e gli stadi sempre pieni con una media di trentamila spettatori a partita e non accadeva dagli anni ’90 quando c'erano tutti i top player nel nostro campionato. Vogliamo dare il prima possibile il calendario perché vogliamo essere dalla parte dei tifosi".