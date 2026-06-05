DIRETTA - Serie A 2026/27 | Lazio, il sorteggio del calendario: a breve l'inizio
La stagione 2026/27 della Serie A si apre con l'evento di compilazione dei calendari, in programma venerdì 5 giugno: l'inizio del sorteggio è fissato alle 18:30. Di seguito i criteri da rispettare per il nuovo campionato e tutte le date.
3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.
ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.
8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.
TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.
DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).
GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.
ALTERNANZA: E' prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.
LE DATE DELLA SERIE A 2026/27
Inizio
weekend del 22-23 agosto 2026
Turni infrasettimanali
9ª giornata: mercoledì 28 ottobre 2026
18ª giornata: mercoledì 6 gennaio 2027
Soste per le Nazionali
27/09/2026
15/11/2026
28/03/2027
Pausa natalizia
26-27 dicembre 2026
Ultima giornata
weekend del 29-30 maggio 2027