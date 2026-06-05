DIRETTA - Serie A 2026/27 | Lazio, il sorteggio del calendario: a breve l'inizio

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA RILANCIANO UN VECCHIO OBIETTIVO: “COSTA 16 MILIONI” Torna di moda un vecchio obiettivo in casa Lazio. Dalla Germania, infatti, anche la squadra biancoceleste viene segnalata tra le pretendenti a un ex calciatore del Bayer Leverkusen, oggi impegnato in Spagna. Il nome è quello di Gustavo Puerta, che già in... Torna di moda un vecchio obiettivo in casa Lazio. Dalla Germania, infatti, anche la squadra biancoceleste viene segnalata tra le pretendenti a un ex calciatore del Bayer Leverkusen, oggi impegnato in Spagna. Il nome è quello di Gustavo Puerta, che già in...