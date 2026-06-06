Lazio, no agli abbonamenti. Il Corriere dello Sport: "Lotito resta solo"
06.06.2026 08:00 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - La Curva Nord ha deciso: la protesta va avanti. Attraverso un lungo comunicato, il tifo organizzato ha annunciato la volontà di proseguire la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito. No agli abbonamenti per campionato e Coppa Italia, le partite casalinghe della Lazio saranno tutte boicottate. Una decisione forte, storica da un certo punto di vista, ma coerente con la linea intrapresa negli ultimi mesi.
"Lotito resta solo". Questo il titolo presente sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il rapporto tra il patron biancoceleste e i tifosi si è azzerato e le tensioni sono destinate a proseguire anche nella prossima stagione.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.