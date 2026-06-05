Serie A 2026/27 | Lazio - Roma, il derby torna a dicembre: ecco l'ultimo precedente
05.06.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Ci sono le date dei prossimi derby della Capitale. Nella nuova Serie A 2026/27 la Lazio affronterà la Roma alla 15a giornata, che si disputerà a dicembre. L'ultimo precedente giocato in quel mese risale a dieci anni fa, ovvero alla stagione 2016/17 (stessa giornata, era il 4): in quel caso vinsero i giallorossi per 0-2 grazie ai gol di Strootman e Nainggolan.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.