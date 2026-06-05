Serie A 2026/27, Lazio - Fiorentina all'ultima giornata: è già successo
05.06.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
La Lazio chiuderà la Serie A 2026/27 in casa contro la Fiorentina. Lo stesso era accaduto dieci anni fa, nella stagione 2015/16. Il 15 maggio 2016, all'ultima giornata di campionato, i biancocelesti di Inzaghi avevano ospitato i viola di Paulo Sosa, che vinsero nettamente per 2-4 (gol di Lulic, Bernardeschi, Tello, Klose e doppietta di Vecino). Si trattava della gara d'addio di Klose, che poi ha annunciato l'addio al calcio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.