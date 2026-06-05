Serie A 2026/27, Lazio - Fiorentina all'ultima giornata: è già successo

05.06.2026 20:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Serie A 2026/27, Lazio - Fiorentina all'ultima giornata: è già successo
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano

La Lazio chiuderà la Serie A 2026/27 in casa contro la Fiorentina. Lo stesso era accaduto dieci anni fa, nella stagione 2015/16. Il 15 maggio 2016, all'ultima giornata di campionato, i biancocelesti di Inzaghi avevano ospitato i viola di Paulo Sosa, che vinsero nettamente per 2-4 (gol di Lulic, Bernardeschi, Tello, Klose e doppietta di Vecino). Si trattava della gara d'addio di Klose, che poi ha annunciato l'addio al calcio. 

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.