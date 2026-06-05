Serie A 2026/27 | Lazio, il Bologna al Dall'Ara alla prima giornata come trent'anni fa: il dato
05.06.2026 19:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio aprirà il suo campionato di Serie A 2026/27 in trasferta, a casa del Bologna. L'ultimo precedente al Dall'Ara tra le due squadre a inizio stagione risale a trent'anni fa, ovvero al 7 settembre 1996. In quel caso avevano avuto la meglio i rossoblù per 1-0 grazie al gol di Fontolan. Altri due precedenti sono del 1959 (1-1, reti di Campana e Mialich) e del 1928 (6-2 per il Bologna).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.