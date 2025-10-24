FAI VOLARE LA TUA AZIENDA CON LALAZIOSIAMONOI! TRE PACCHETTI SPECIALI PENSATI PER TE
Vuoi far conoscere la tua attività?
Da oggi puoi farlo sul portale più letto dai tifosi della Lazio.
LaLazioSiamoNoi.it è il primo sito dedicato al mondo biancoceleste per traffico diretto e fedeltà del pubblico.
Oltre 102 milioni di pagine viste annuali
Più di 5,3 milioni di utenti unici
Permanenza media oltre 7 minuti al giorno per utente
Pubblico attivo, geolocalizzato su Roma e Lazio
Promo valida per 3 mesi: novembre, dicembre e gennaio
Pacchetti pubblicitari su misura, con contenuti creati da professionisti del settore:
SILVER
✔️ 1 articolo a settimana
✔️ 2 storie IG/FB al mese
✔️ Visibilità sul sito
GOLD
✔️ 3 articoli a settimana
✔️ 1 storia IG/FB a settimana
✔️ Link attivi e CTA
PLATINUM
✔️ 1 articolo al giorno
✔️ 2 storie IG/FB a settimana
✔️ Logo, banner e contenuti extra
Possibilità di gestione dei tuoi social con grafica, copy e calendario personalizzato
Prezzo speciale con pagamento anticipato
Offerta attiva da oggi fino a esaurimento spazi disponibili
✅ Nessun downgrade possibile – solo upgrade
Contattaci ora: info.lalaziosiamonoi@gmail.com
Oppure chiama il 333-9339995