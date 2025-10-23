Roma, Dybala si sfoga: "Siamo entrati mosci! Se si sottovalutano le partite..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen in Europa League, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole sulla prestazione della squadra: "Penso che oggi, al contrario della partita contro l’Inter, abbiamo creato meno. Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili, non c’è da stare tranquilli. Se sottovaluti le partite succedono queste cose, poi devi rimontare contro squadre che corrono tantissimo, che hanno giocatori di valore, che non si tirano indietro perché giocano con grandi spazi. Ma se non ne approfittiamo, se non siamo cattivi, non vinceremo mai".

"Siamo entrati mosci, questa è la verità. È brutto dirlo, perché ci prepariamo, ci alleniamo tanto durante la settimana, vediamo tanti video, ci diciamo le cose, ma poi ultimamente non stiamo facendo quanto voluto. Dobbiamo vedere le cose positive e concentrarci, perché domenica abbiamo una partita molto difficile".

"Penso che le sconfitte non debbano preoccuparci. Ovviamente dobbiamo vedere quali sono stati gli errori commessi nelle ultime partite. Abbiamo anche vinto gare molto difficili e in campionato siamo lì. Dobbiamo guardare le cose positive, continuare a correre, a lottare, perché è l’unico modo per riuscire".