Lazio, De Grandis (Sky): "Cremonese? Vi svelo il segreto per segnare!"

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per presentare la partita tra Lazio e Cremonese di domani

14Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, alla vigilia della partita tra la Lazio e la Cremonese, in programma sabato 20 dicembre, alle ore 18.00. Il giornalista di Sky Sport ha analizzato la sfida, concentrando l’attenzione anche su un singolo in particolare modo: Danilo Cataldi.

LAZIO-CREMONESE - “Mi aspetto una Lazio che dal punto di vista mentale sia carica, perché viene da una gara vinta in nove, ma la gara sarà difficile perché la Cremonese in trasferta gioca molto bene. Sei riuscito ad aggiustare la classifica e sei vicino alla zona europea, le tante assenze in questo momento sono un limite ma la squadra sta andando oltre".

CALCI PIAZZATI - "La Cremonese subisce tanto su calcio da fermo, ma la fortuna non è dalla nostra parte in questo momento, i nostri migliori battitori sono tutti fuori, Zaccagni, Basic e Tavares".

CATALDI - "Cataldi sta facendo una stagione incredibile, mi è piaciuto tantissimo quando ha tirato il rigore con il Torino all’ultimo secondo, non sta facendo pesare l’assenza di Rovella".