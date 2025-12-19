Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Nuovo nome per la fascia sinistra"

CALCIOMERCATO LAZIO - Si avvicina il mercato di gennaio. Nei prossimi giorni arriverà la decisione ufficiale della Commissione sul modo in cui la Lazio potrà operare. Salvo sorprese, il club potrà farlo solamente a saldo zero, dove a ogni entrata dovrà corrispondere un'uscita. Un ragionamento di questo tipo la società biancoceleste lo sta facendo sulla fascia sinistra.

NUNO TAVARES VERSO L'ADDIO - Il mese prossimo, infatti, Nuno Tavares può lasciare la Capitale. Con Sarri non è scattata la scintilla (ha saltato anche la cena di Natale), per questo il portoghese può partire e finire in Arabia Saudita: su di lui c'è l'Al Ittihad dell'ex biancoceleste Conceicao. Per sostituirlo, nella lista della Lazio ci sono Luca Netz del Borussia Mönchengladbach e Aaron Martin del Genoa.

UN NUOVO NOME - Dalla Francia, però, è spuntato anche un altro nome. Come riportato da foot-sur7.fr, infatti, Lotito e Fabiani starebbero seguendo Souffian El Karouani, terzino sinistro marocchino dell'Utrecht. Anche altre squadre l'avrebbero messo nel mirino, come il Rennais, il Lille, il Feyenoord, il Bologna e alcuni club turchi. Fin qui il classe 2000, in scadenza a giugno, ha messo a referto 28 presenze (anche in Europa League), 3 gol e ben 15 assist.