Calciomercato Lazio | Primo contatto tra Sarri e Loftus-Cheek. Ma Lotito...

Maurizio Sarri si è mosso in prima persona per Loftus-Cheek, ma per portarlo alla Lazio non deve convincere solo il calciatore

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra la campanella del NASDAQ, la cena di Natale e le solite dichiarazioni fiume di Lotito, la Lazio deve iniziare a progettare il mercato di gennaio. Il 20 dicembre la società biancoceleste riceverà il responso dalla commissione subentrata alla Co.Vi.Soc., che determinerà le strategie delle prossime settimane. Maurizio Sarri attende l'arrivo di rinforzi che possano aumentare la competitività della rosa, e in questo senso Lotito lo ha rassicurato pubblicamente, promettendo di esser pronto a rendere "ancor più competitiva questa squadra senza mortificare il valore degli atleti che la compongono".

LOFTUS-CHEEK - Nella lunga lista di nomi emersa nelle ultime ore ce n'è uno, in particolar modo, che il Comandante ritroverebbe volentieri: Ruben Loftus-Cheek. Allenato al Chelsea nella stagione 2018/2019, a fare il suo nome alla società è stato lo stesso Maurizio Sarri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il tecnico toscano sarebbe andato anche oltre. Nelle scorse ore, infatti, ci sarebbe stato un contatto tra l'allenatore e il giocatore che, come svelato già negli scorsi giorni dal Messaggero, avrebbe aperto a un trasferimento alla Lazio, anche a costo di ridursi l'ingaggio di 4 milioni che attualmente percepisce dal Milan.

I NUMERI DI LOFTUS-CHEEK - Nel rosa rossonera il centrocampista inglese sta trovando spazio a corrente alternata. A volte Allegri lo schiera titolare sulla trequarti, soprattutto per i problemi accusati da Pulisic, Leao e soprattutto da Gimenez, ma anche nel ruolo di mezzala per garantire fisicità e qualità, se privo di uno tra Fofana e Rabiot. Un trasferimento alla Lazio, però, garantirebbe a Loftus-Cheek un ruolo di primo piano, agli ordini dell'allenatore con il quale ha reso meglio in tutta la sua carriera. Sotto la gestione Sarri, infatti, il classe 1996 vanta 10 gol e 5 assist in 40 apparizioni. Numeri mai eguagliati con nessun altro tecnico, anche a causa dei continui problemi fisici che lo hanno frenato.

NESSUN CONTATTO CON LA SOCIETA' - A scatenare le perplessità in casa Lazio, però, è la sua carta d'identità. Lotito non sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per un calciatore che il prossimo 23 gennaio compirà 30 anni. Si tratterebbe un investimento utile per il presente, ma che non offre alcuna garanzia economica per il futuro, andando quindi in opposizione al progetto di ringiovanimento della rosa sbandierato dalla società, seppur con risultati esigui. A tal riguardo, stando a quello che abbiamo raccolto, non ci sarebbero stati contatti tra la Lazio e l'entourage di Loftus-Cheek. L'unico a esser andato in avanscoperta fino a oggi, infatti, sarebbe stato lo stesso Sarri, nella speranza che l'apertura ottenuta dal suo ex centrocampista possa bastare per convincere Lotito e Fabiani ad affondare il colpo.