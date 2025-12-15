Calciomercato Lazio | C'è il sì di Loftus-Cheek: Sarri aspetta il suo pupillo
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lazio, do you speak english? Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e torna in auge il nome di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che ha avuto un trascorso con Sarri al Chelsea e con cui ha vissuto probabilmente il punto più alto della sua carriera.
Il numero otto rossonero è il centrocampista che manca a questa Lazio. Gol nelle gambe, inserimenti, spessore calcistico. Destini intrecciati che possono finalmente incontrarsi, dopo essersi solamente sfiorati: la Lazio pensa a Loftus-Cheek per rinforzare il centrocampo, Sarri vorrebbe riabbracciare il suo pupillo. E la volontà sembra esser reciproca.
Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Loftus-Cheek avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi in biancoceleste. L'inglese è in uscita dal Milan, ma guadagna circa 4 milioni di euro a stagione. La notizia importante che dà lo stesso quotidiano è che il calciatore sarebbe disposto a spalmarsi lo stipendio su più stagioni pur di ricongiungersi con mister Sarri.
L'affare rimane complesso, servirà il completamento di un gioco a incastri. Non basterebbe la cessione di calciatori come Reda Belahyane e Fisayo Dele-Bashiru. Vanno liberati anche ingaggi più pesanti. La pista va seguita, è difficile ma non impossibile pensare all'ex Chelsea con la maglia biancoceleste nel prossimo futuro.