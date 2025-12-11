Lazio, il Sunderland piomba su Guendouzi: offerta pronta per gennaio

RASSEGNA STAMPA - Il futuro in biancoceleste di Matteo Guendouzi è in bilico. Il francese e Castellanos rientrano nella lista dei sacrificabili per finanziare il mercato di gennaio e, in attesa di sapere il margine di manovra con cui si potrà operare, la Lazio valuterà eventuali offerte vantaggiose che dovessero pervenire.

Per i due giocatori potrebbero spuntare acquirenti dalla Premier League. Su Guendo, in particolare, ci sarebbe l'interesse del Sunderland di Le Bris, tecnico che l'ex OM ha già avuto a inizio carriera nel Lorient. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i Black Cats sono in lotta per l'Europa e hanno bisogno di rinforzi a centrocampo, motivo per cui starebbero preparando un'offerta per il giocatore.

Il calo di rendimento avuto da Guendouzi in questa stagione e la contemporanea esplosione di Basic, a cui ora è stato proposto il rinnovo, hanno reso il francese non più incedibile. I profili che fanno più gola a Sarri per rimpiazzarlo sono Ilic del Torino e Fabbian del Bologna, attualmente ritenuto incedibile dai rossoblù.