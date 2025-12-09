Lazio, il rendimento di Raspadori con l'Atletico Madrid: i numeri

Il nome di Giacomo Raspadori torna a essere accostato alla Lazio e, soprattutto, a Maurizio Sarri: ma come sta andando in Spagna?

Maurizio Sarri vuole Giacomo Raspadori in attacco? Le condizioni sono già state dettate. Un nuovo attaccante, soprattutto di quel livello tecnico ed economico, entrerà solo nel momento in cui partirà Valentìn Castellanos. Il Taty è un'occasione per la società di incassare una plusvalenza necessaria onde evitare un nuovo blocco del mercato a giugno, ma nel post-partita di Lazio-Bologna il tecnico è stato chiaro: non basta non indebolire la rosa, va rafforzata per cercare di bruciare qualche step di crescita.

RASPADORI 'ALLA MERTENS' - Il nome di Giacomo Raspadori nelle idee di Sarri potrebbe rappresentare il giusto compromesso per accettare l'uscita di Castellanos. Il classe 2000 ha le caratteristiche che piacciono al Comandante, ricorda per certi versi un falso nueve 'alla Mertens', senza gettarci però in scomodi paragoni. Gioca con e per la squadra, ma nella sua carriera ha dimostrato di avere anche un buon feeling con il gol, nonostante il suo rendimento all'Atletico Madrid fino a oggi sembrerebbe dire altro.

I NUMERI DI RASPADORI - Tra LaLiga e la Champions League, infatti, 'Jack' Raspadori non sta riuscendo a trovare continuità. Sono appena 309' i minuti giocati in questa prima parte di stagione, nel corso dei quali è riuscito a realizzare appena 1 gol e 2 assist. Troppo poco per un calciatore che vorrebbe strappare un'occasione per il Mondiale del 2026 (se l'Italia dovesse qualificarsi a marzo) e che proprio in quest'ottica avrebbe dato mandato ai suoi agenti di programmare un suo ritorno in Italia.

RASPADORI SOGNA IL SARRISMO? - Il 'Sarrismo', a tal proposito, accorrerebbe in suoi aiuto. Le sue caratteristiche, infatti, sarebbero l'ideale per il gioco che Sarri vuole proporre alla Lazio e potrebbero permettergli di cancellare la difficile parentesi spagnola, rilanciandosi nel calcio che più di tutti lo ha valorizzato e gli ha permesso di diventare due volte Campione d'Italia con il Napoli: quello della Serie A.