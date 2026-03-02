Lazio, ag. Vlasic: "Ieri grande vittoria. E sul futuro alla Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino ritrova la vittoria contro la Lazio. Allo Stadio Olimpico Grande Torino termina 2-0 per la squadra di Roberto D'Aversa, nuovo allenatore granata che ha preso il posto di Marco Baroni. A decidere il risultato sono state le reti di Simeone e Zapata, ma tra i protagonisti della sfida c'è anche Nikola Vlasic. Il centrocampista ex West Ham è una delle poche note liete della stagione del Toro, come testimoniato anche dal suo agente, Tonci Martic, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha detto sulla partita di ieri:

LA VITTORIA CONTRO LA LAZIO - "Vlasic sta disputando una bella stagione a livello personale. E sono contento anche e soprattutto del fatto che il Toro abbia finalmente vinto una partita, quella contro la Lazio, che è stata importante per questa annata".

ROMA SU VLASIC - Martic ha anche parlato dell'interesse della Roma nei confronti del suo assistito: "Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è soprattutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino a riavvicinarsi verso la parte più alta della classifica".