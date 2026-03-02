Lazio, Abbate: "Non so se Sarri arriverà a fine stagione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Abbate, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sul futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, dopo gli ultimi risultati e le parole pronunciate in conferenza stampa di Sarri.

MOTIVAZIONI - "Lotito è l'unico che può avere certezze sul futuro che nessuno ha, neanche Sarri e i giocatori. Sarri è sconfortato. Non riesce più a trasmettere quello che vorrebbe. Ha fatto un miracolo per mesi dando motivazioni alla squadra in attesa di gennaio, poi è arrivato il mercato e gli hanno smantellato la squadra. Ma dove le trovi le motivazioni? E non solo lui. Anche la squadra fatica a trovarle. Questa è una squadra completamente morta per quello che si è visto ieri e tra tre giorni c'è l'unica partita che conta quest'anno".

COPPA ITALIA - "Questa è una squadra che in una partita secca può anche riuscire nel colpaccio, ma nel doppio confronto a distanza di più di un mese è dura. In mezzo tra le due partite può succedere di tutto. Lotta salvezza? Ci sono squadre che vanno a due all'ora e si stanno suicidando in fondo alla classifica, se la Lazio avesse due punti in meno ci sarebbe da avere paura".

FUTURO DI SARRI - "Io non so se Sarri arriva fino al termine della stagione. E' imbarazzante che la società non esoneri un allenatore che non può più vedere da mesi. Io giustifico Sarri per tutto quello che sta succedendo, ma una società normale dopo le ultime due partite non può non cacciarlo. Una società che non pensa solo ai soldi. Una società seria avrebbe cacciato Sarri dopo quello che ha detto ieri sul futuro nebuloso. La società non lo caccia solo per non riconoscergli tutti i soldi che gli spettano. La società ha paura che Sarri non riceva altre offerte, intanto però lo vuole portare fino al termine della stagione".