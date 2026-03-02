Lazio, nuovo striscione per Forza Italia: "Voteremo 'no' per colpa di Lotito" - FOTO
Prosegue la protesta contro la presidenza di Claudio Lotito. I tifosi della Lazio continuano a palesare un dissenso che ha sfondato gli argini del campo sportivo, insinuandosi anche nelle vicende politiche. L'appartenenza del patron biancoceleste al partito Forza Italia, in veste di Senatore della Repubblica, ha spinto alcuni tifosi a rivolgersi direttamente agli organi di FI, richiedendo un intervento e 'minacciando' di far mancare il proprio voto nel Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.
UN NUOVO STRISCIONE - Nella giornata di oggi la protesta ha vissuto un nuovo step. Dai manifesti sparsi per la città di Roma, infatti, si è passati a uno striscione esposto pubblicamente a piazza in Lucina, davanti alla sede di Forza Italia, che recita: "Forza Italia, il laziale voterebbe sì, ma vota no! Ringraziate Lotito, senatore del vostro partito".