Torino - Lazio, Sarri sconsolato dopo il gol di Zapata: ecco cos'ha detto
01.03.2026 19:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio è sotto 2-0 contro il Torino. Il gol di Zapata a inizio secondo tempo (dopo quello di Simeone) ha abbattuto ancora di più Sarri in panchina. Secondo quanto raccontato da Matteo Petrucci di SkySport da bordocampo, il tecnico biancoceleste è più sconsolato che arrabbiato per la prestazione dei suoi. E al suo vice allenatore Ianni ha detto: "Loro sono troppo più vivi di noi".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.