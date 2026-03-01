Lazio, Sarri a Dazn: "Testa al Torino, sennò siamo morti..."
01.03.2026 17:30 di Simone Locusta
Durante il pre-partita di Torino - Lazio, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida. Ecco di seguito le sue parole:
"Testa all'Atalanta? La nostra testa è a oggi, se giochiamo pensando alla prossima siamo morti, ci penseremo da domani. Scelte? Abbiamo sette giocatori a casa, difficile fare turnover, non è emergenza ma normalità, difficile fare troppi cambi. Ratkov? Ancora ingiudicabile, parla un'altra lingua, viene da un'altra cultura calcistica, l'aspetto positivo è che è uno professionale, vediamo nei prossimi mesi. Taylor? Ci sta dando una grande mano, ha un'esperienza superiore rispetto agli altri".
