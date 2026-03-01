Lazio, Sarri a Sky: "Se pensiamo già all'Atalanta siamo folli!"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre partita di Torino - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "C'è il rischio di pensare già alla Coppa Italia? Se corriamo questo rischio siamo folli. Noi dobbiamo pensare a questa partita, un secondo pensiero sarebbe dannoso. La gara oggi è dura, difficile, gli avversari saranno motivati e noi dobbiamo saper reagire. Torino? Non me l'aspetto completamente diverso, ma sicuro D'Aversa avrà le sue idee. Noi abbiamo fatto tante esperienze e siamo in grado di affrontare qualsiasi cosa. In attacco abbiamo avuto tanti problemi sin dall'inizio. Sembrava che li avevamo superati, invece ora si sono riproposti soprattutto nell'ultima partita, perché contro l'Atalanta avevamo creato tanto. Stiamo lavorando nei movimenti senza palla e nell'attaccare di più gli spazi".