Atalanta, out Ederson e Ahanor contro il Sassuolo: il motivo. E per la Lazio...
01.03.2026 15:00 di Andrea Castellano
Palladino senza Ederson e Ahanor. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l'Atalanta affronta il Sassuolo senza il centrocampista e il difensore perché non al meglio. Il primo ha accusato un affaticamento: è rimasto a Zingonia per svolgere del lavoro personalizzato e sarà valutato nei prossimi giorni. Il secondo invece è rimasto vittima di una sindrome influenzale. La speranza del tecnico nerazzurro è di recuperare entrambi per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio.
