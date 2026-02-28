Ex Lazio | Castellanos segna al Liverpool: ma il West Ham ne prende cinque
28.02.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Secondo gol in Premier League per il Taty Castellanos, il terzo della sua esperienza in Inghilterra (uno anche in FA Cup). L'ex centravanti della Lazio ha segnato nel secondo tempo dell'ultima gara del West Ham contro il Liverpool, persa per 5-2. Dopo le reti di Ekitike, van Dijk, Mac Allister, Soucek e Gakpo, l'argentino ha realizzato il momentaneo 4-2 in favore dei Reds. Poi nei minuti finali l'autogol di Disasi.
Andrea Castellano
