Torino - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
A Torino prima della Coppa Italia. La Lazio ancora in trasferta, la seconda consecutiva dopo quella amara a Cagliari (0-0). Sarri in Sardegna ha perso di nuovo Rovella: ha riportato la frattura della clavicola, starà fuori due mesi. La sua assenza si aggiunge a quelle di Pedro, Gila e Basic, entrambi di nuovo out (ma puntano l'Atalanta). Contro i granata, davanti a Provedel in porta, è aperta la corsa a due a sinistra tra Pellegrini e Nuno Tavares, con Marusic confermato a destra. In panchina ci sarà Lazzari, recuperato; out invece Hysaj. Al centro giocherà ancora Romagnoli con Provstgaard (più di Patric). A centrocampo, invece, si rivedrà dall'inizio Cataldi in regia, con Taylor e uno tra Belahyane e Dele-Bashiru come mezzali. In attacco non ci sarà Maldini, affaticato. Per sostituirlo è in pole Ratkov. Sulle fasce Zaccagni e Isaksen sono in vantaggio su Noslin e Cancellieri.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All.: D'Aversa.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.