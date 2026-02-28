Serie A, in campo Napoli e Inter: il programma della giornata
28.02.2026 11:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
La ventisettesima giornata del campionato di Serie A è partita con Parma - Cagliari, gara terminata 1-1 con un eurogol di Folorunsho (uno dei migliori dell'anno) e il pari di Oristanio a pochi minuti dal termine. In questo sabato di fine febbraio, ci sono tre gare in programma.
COMO - LECCE (Ore 15:00)
VERONA - NAPOLI (Ore 18:00)
INTER - GENOA (Ore 20:45)
Simone Locusta
Simone Locusta