Serie A, anticipi e posticipi dalla 28ª alla 30ª giornata: quando gioca la Lazio
La Lega Serie A ha reso noti date e orari di anticipi e i posticipi dalla 28ª alla 30ª giornata di campionato. Di seguito il calendario completo e quando gioca la Lazio.
28ª giornata
Napoli-Torino, venerdì 06/03/2026, ore 20:45
Cagliari-Como, sabato 07/03/2026, ore 15:00
Atalanta-Udinese, sabato 07/03/2026, ore 18:00
Juventus-Pisa, sabato 07/03/2026, ore 20:45
Lecce-Cremonese, domenica 08/03/2026, ore 12:30
Bologna-Verona, domenica 08/03/2026, ore 15:00
Fiorentina-Parma, domenica 08/03/2026, ore 15:00
Genoa-Roma, domenica 08/03/2026, ore 18:00
Milan-Inter, domenica 08/03/2026, ore 20:45
LAZIO-Sassuolo, lunedì 09/03/2026, ore 20:45
29ª giornata
Torino-Parma, venerdì 13/03/2026, ore 20:45
Inter-Atalanta, sabato 14/03/2026, ore 15:00
Napoli-Lecce, sabato 14/03/2026, ore 18:00
Udinese-Juventus, sabato 14/03/2026, ore 20:45
Verona-Genoa, domenica 15/03/2026, ore 12:30
Pisa-Cagliari, domenica 15/03/2026, ore 15:00
Sassuolo-Bologna, domenica 15/03/2026, ore 15:00
Como-Roma, domenica 15/03/2026, ore 18:00
LAZIO-Milan, domenica 15/03/2026, ore 20:45
Cremonese-Fiorentina, lunedì 16/03/2026, ore 20:45
30ª giornata
Cagliari-Napoli, venerdì 20/03/2026, ore 18:30
Genoa-Udinese, venerdì 20/03/2026, ore 20:45
Parma-Cremonese, sabato 21/03/2026, ore 15:00
Milan-Torino, sabato 21/03/2026, ore 18:00
Juventus-Sassuolo, sabato 21/03/2026, ore 20:45
Como-Pisa, domenica 22/03/2026, ore 12:30
Atalanta-Verona, domenica 22/03/2026, ore 15:00
Bologna-LAZIO, domenica 22/03/2026, ore 15:00
Roma-Lecce, domenica 22/03/2026, ore 18:00
Fiorentina-Inter, domenica 22/03/2026, ore 20:45