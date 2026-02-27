Lazio | Mandas, il riscatto è in dubbio: la situazione con il Bournemouth
27.02.2026 12:00 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - È ancora tutto da decidere il futuro di Christos Mandas. A gennaio, il greco ha lasciato la Lazio passando in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth in Premier League. Il suo trasferimento a titolo definitivo in Inghilterra, però, è tutt'altro che scontato. Anche perché il classe 2001 fin qui non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale con le Cherries.
Per questo a giugno potrebbe rientrare alla Lazio. A meno che il Bournemouth non si qualificasse alla prossima Champions League: a quel punto il suo riscatto diventerebbe automatico, come riportato da Il Corriere dello Sport. Attualmente la squadra di Iraola si trova all'ottavo posto a dieci punti dal quarto. Il suo futuro quindi è ancora in dubbio.
