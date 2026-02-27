Lazio, tra Italia e Serbia: Materazzi Junior ha scelto la sua Nazionale

RASSEGNA STAMPA - Gianfilippo Materazzi, calciatore della Lazio Under 17, ha scelto la Serbia. Il giovane calciatore, che ha doppio passaporto grazie alla mamma Maura Soldati (moglie di Matteo Materazzi), ha deciso che in futuro rappresenterà la Nazionale serba.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero la scelta è di cuore: “Ho detto sì perché oltre a mia madre anche la mia nonna Mikiza e la mia bisnonna Biserka mi hanno trasmesso la cultura e la mentalità serba, per cui sono orgoglioso della scelta che ho fatto e della maglia che ho rappresentato nel corso della settimana”, queste le parole nella conferenza stampa di presentazione prima dell’amichevole contro la Slovenia.

“Cercherò di essere all’altezza della situazione e di dare il massimo a chi ha creduto in me”.

Materazzi junior non è mai stato convocato dall’Under 17 azzurra guidata da Franceschini e, a giungo, dovrà anche fare un’altra scelta importante: decidere se continuare ancora con la Lazio, di cui è anche tifosissimo, o accettare un’offerta da Milan e Juve che sono già sulle sue tracce.

