Lazio | Flaminio, il dott. Ciccioriccio svela: "Il 60% sarà finanziato da terzi"
Si procede a vele spiegate, la Lazio vuole tornare a casa. Il progetto per far (ri)diventare lo Stadio Flaminio il centro del mondo biancoceleste è stato presentato, si aspettano le tappe successive dell'iter per avere dettagli ulteriori su tutti gli aspetti che lo riguardano.
Uno dei temi di maggior interesse è quello relativo all'aspetto finanziario dell'operazione. Proprio in merito è intervenuto il dottor Andrea Ciccioriccio, Studio Fiori - Asseveratore Piano Economico Finanziario, il quale ha spiegato altri dettagli sul progetto del nuovo stadio della Lazio al Forum Adnkronos al Palazzo dell'informazione. Di seguito le sue parole.
“Per quanto riguarda i numeri dell'asseverazione del piano economico finanziario dello stadio stiamo ultimando l’aggiornamento perché ha subito una modifica dell'orizzonte temporale da 99 a 90 anni. Su un costo dell'opera totale di 480 milioni il 60% perverrà da finanziamento di terzi e il 40% dal socio".