Lazio, Rovella dopo l'operazione: "Lavorerò per rientrare il prima possibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di lunedì 23 febbraio, Nicolò Rovella si è sottoposto all'intervento di riduzione e stabilizzazione della frattura della clavicola. Questa volta nessun dubbio né attese. Il centrocampsita ha scelto di intervenire subito e si è affidato al dottor Giovanni Di Giacomo, specialista nella chirurgia della spalla e responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il Concordia Hospital.

L’intervento è riuscito perfettamente e Rovella, come riporta il Corriere dello Sport, si è detto soddisfatto dell’operazione e ha voluto ringraziare il medico per averlo "fatto sentire a proprio agio, con la massima professionalità", fissando subito i prossimi obiettivi: "Il mio pensiero principale ora è fare i giusti passi nella riabilitazione. Lavorerò duramente per tornare a disposizione il prima possibile".