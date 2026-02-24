Prandelli 'snobba' Roma e Juve: "Champions? Ecco chi ci andrà"
24.02.2026
L'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha analizzato l'accesa corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, esprimendo un pronostico a sorpresa. In una stagione che il tecnico definisce "intrigante e trafficata" per il quarto posto, con diverse squadre coinvolte tra Roma, Juventus e Atalanta, l'ex tecnico ha indicato una possibile outsider.
Alla domanda diretta su chi, tra Roma e Juventus, riuscirà a centrare l'obiettivo, riporta laroma24.it, Prandelli ha spiazzato tutti: "Sono convinto che andrà Fabregas in Champions. A Como c’è un'alchimia super".
