Torino, Baroni out: Cairo presenta D'Aversa e cita la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni non è più l'allenatore del Torino. Le prestazioni negative dell'ultimo periodo, ma in generale i granata non hanno mai particolarmente convinto, sono costati caro all'ex tecnico della Lazio.

Al suo posto arriva Roberto D'Aversa. In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo mister, è intervenuto anche il presidente Urbano Cairo. Di seguito le sue parole:

"Volevo dire che siamo felici, ma non lo siamo....D'Aversa l'ho sempre apprezzato molto, soprattutto il suo percorso al Parma. Lo seguivo con attenzione e apprezzamento. Non è un piacere, però, perché se annunci l'esonero di un mister, è un dispiacere. È una cosa che ti lascia con molto rammarico: quando accade che c'è un esonero, tutti sono responsabili e non solo Baroni. L'ho apprezzato come persona e uomo determinato, rispetto all'immagine che dava nelle interviste è diverso e voglioso di fare bene. Purtroppo le cose non sono andate bene, complici varie situazioni. Oggi presentiamo D'Aversa".

Poi viene chiesto al presidente di fare un bilancio della stagione granata fino a questo punto: "Se fai un mercato con un'idea di gioco e poi ti accorgi che mancano giocatori per quel tipo di gioco, di conseguenza cambi in corsa e fai altre scelte per un modulo più adatto, è una partenza già zavorrata. Questo si porta dietro dei problemi: abbiamo avuto un inizio horror a San Siro, poi abbiamo fatto meglio vincendo a Roma. Abbiamo cambiato modulo, poi siamo incespicati e ancora un buon filotto di risultati tra Napoli, Lazio e Bologna oltre al derby contro la Juve. Dopo la sosta siamo ripartiti malissimo con il Como e male a Lecce, contro il Milan eravamo 2-0 e ci hanno rimontato. Abbiamo avuto up and down non buono, con poca continuità e alcune fiammate. Solo un mese e mezzo fa facemmo una grande gara a Roma in Coppa Italia. Il bilancio è di una partenza falsa con correzione, con troppi alti e bassi".