Lazio | Rovella, notte da incubo a Cagliari: infortunio e auto in panne

È stata una notte da dimenticare quella vissuta a Cagliari da Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio, tornato titolare in campionato dopo cinque mesi (l'ultima volta era il derby, a fine settembre), si è infortunato nel secondo tempo contro i rossoblù riportando la frattura della clavicola destra. Ora, con ogni probabilità, sarà costretto a operarsi, rimanendo ai box per circa un mese e mezzo.

Come riportato da La Nuova Sardegna, in serata Rovella era stato portato da un'auto privata all'ospedale Brotzu per una radiografia. Finiti gli accertamenti all'una di notte, il calciatore è stato accompagnato in aeroporto per ripartire verso Roma con un volo charter insieme alla squadra. Ma arrivati all’altezza dell’inceneritore, sulla strada statale 131 dir, la sua macchina è rimasta in panne e si è fermata.

Da lì sono iniziate le telefonate tra l'accompagnatore del centrocampista e i dirigenti biancocelesti, che si stavano dirigendo proprio in aeroporto sul pullman ufficiale della Lazio. I due quindi sono stati raggiunti in strada e caricati a bordo per rientrare tutti insieme nella Capitale, con la partenza in aereo all'1:30.