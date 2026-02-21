PRIMAVERA | Fiorentina - Lazio 4-1: termina l'imbattibilità biancoceleste
La Lazio Primavera cade per 4-1 in casa della Fiorentina e interrompe la propria striscia di risultati utili consecutivi. Dopo essere andati sotto al 9’ di gioco a causa della rete di Conti, i ragazzi di Punzi avevano trovato la reazione immediata con Battisti, terminando il primo tempo in parità. Nella ripresa, Sadotti riporta i viola avanti grazie a una splendida punizione e le reti di Braschi e Deli rendono il passivo ancora più pesante, ponendo fine all’imbattibilità biancoceleste, che in campionato durava da 12 gare. La Lazio resta, così, non smuove la propria classifica e resta a tre punti dalla zona play-off.
Primavera 1 | 26ª giornata
Sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00
"Rocco B. Commisso" Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)
FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Puzzoli (69' Braschi), Keita (69' Atzeni), Jallow (85' Kone), Trapani, Mazzeo, Conti (69' Bonanno), Montenegro (46' Deli), Sturli. A disp.: Dolfi, Pinzani, Perrotti, Angiolini, Evangelista, Croci. All.: Daniele Galloppa
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (76' Gelli), Munoz (69' Marinaj), Santagostino (69' Sulejmani), Calvani (82' Trifelli); Serra, Sana Fernandes (82' Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Canali, Iorio, Avram, Curzi. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Iacobellis (sez. Pisa)
Assistenti: Carella - Miccoli
Marcatori: Conti (9', F), Battisti (18', L), Sadotti (64', F), Braschi (83', F), Deli (90'+3', F).
Ammoniti: Santagostino (L), Keita (F), Sadotti (F).
Espulsi: /
Recupero: 4' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+4' - Triplie fischio! La Fiorentina batte la Lazio 4-1.
90'+3' - La Fiorentina cala il poker. Deli calcia col mancino da fuori e pesca l'angolino.
90' - Segnalati quattro minuti di recupero.
89' - Sulejmani vicino al gol. Il centravanti riceve in area da Bordoni, ma la sua conclusione col mancino termina alta.
85' - Ultima sostituzione anche per Galloppa: fuori Jallow, dentro Kone.
83' - Tris Viola. La difesa biancoceleste lascia colpevolmente solo Braschi, che riceve in area e trafigge di prima intenzione Pannozzo.
82' - Termina i cambi Punzi: Montano e Trifelli prendono il posto di Sana Fernandes e Calvani.
81' - Ammonito anche Sadotti per un intervento scomposto.
76' - Altro cambio tra le fila biancocelesti: fuori Battisti, dentro Gelli.
69' - Prime due sostituzioni per Punzi: Marinaj e Sulejmani prendono il posto di Santagostino e Munoz.
69' - Triplice cambio nei viola: fuori Puzzoli, Keita e Conti, dentro Braschi, Atzeni e Bonanno
68' - Serra ci prova dal limite, la sua conclusione termina larga.
64' - La Fiorentina torna avanti! Stavolta Sadotti è impeccabile: la sua punizione dal limite si infila all'angolino sul palo difeso da Pannozzo.
63' - Primo giallo anche per la Fiorentina: ammonito Keita per una trattenuta.
58' - Lazio vicina al vantaggio! Sana Fernandes mette Serra a tu per tu con Fei, ma il numero 17 calcia addosso al portiere facendosi ipnotizzare.
52' - La Fiorentina centra due legni! Puzzoli calcia da fuori e spacca la traversa, mentre sulla ribattuta Jallow colpisce di testa e centra il palo a Pannozzo battuto. Si salvano i biancocelesti.
48' - Deli calcia da fuori e impegna Pannozzo, che vola e si rifugia in angolo.
46' - Serra riceve in area e calcia col destro da posizione defilata, Fei respinge in uscita bassa. Lazio subito pericolosa.
46' - Inizia la ripresa.
46' - Primo cambio nella Fiorentina: Deli prende il posto di Montenegro.
PRIMO TEMPO
45' - Il primo tempo si chiude senza recupero: 1-1 all'intervallo.
44' - Biancocelesti ancora pericolosi. Serra penetra in area di rigore, ma, invece di calciare, cerca l'assist per Sana Fernandes sbagliando la misura del passaggio. Chance sprecata.
33' - Occasione Lazio! Un rimpallo libera la conclusione di Ferrari dal limite, ma una deviazione di Keita alza la palla in corner e gli nega il gol.
28' - Palo Fiorentina! Gran punizione di Sadotti che dal limite apre il piattone destro e scheggia il legno.
24' - Santagostino entra duro su un avversario e l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
18' - GOOOL DELLA LAZIO! Un errore della difesa viola concede a Calvani un cross basso dalla sinistra sul quale arriva Battisti, che a porta spalancata firma l'1-1,
14' - Primo tentativo della Lazio: Munoz scalda i guanti di Fei con una conclusione centrale.
9' - Fiorentina in vantaggio. Pernaselci perde un pallone sanguinosoo in area di rigore e Conti trafigge Pannozzo da posizione defilata alla prima occasione.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Fiorentina - Lazio Primavera, gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato. Dopo aver frenato contro il Cagliari, mancando l'aggancio alla zona play-off, i ragazzi di Punzi vogliono restare in scia delle concorrenti per continuare la rincorsa alle prime sei posizioni. Di fronte i viola di Galloppa, terzi in classifica e in piena lotta per il titolo. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.