FORMELLO - Lazio, Zaccagni torna: Sarri riflette sul tridente, out Gila
FORMELLO - Gila out, anche Basic non ha recuperato per la partita con il Cagliari. Il centrocampista ci riproverà contro il Torino (infiammazione tendinea all`adduttore), stesso discorso per il centrale spagnolo (infiammazione al ginocchio sinistro), anche se le sue condizioni verranno valutate e monitorate soprattutto in vista della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta. Al suo posto favorito Patric su Provstgaard, i posti sicuri in difesa sono quelli di Marusic a destra e Romagnoli in mezzo.
A sinistra dubbio tra Tavares e Pellegrini, potrebbe rispuntarla il portoghese, titolare nelle ultime due giornate di campionato. A centrocampo chiede minutaggio Rovella, dovrebbe comunque essere confermato Cataldi con ai suoi lati Dele-Bashiru e Taylor. Davanti probabile stesso tridente visto contro l'Atalanta: Maldini falso nove, Isaksen e Noslin sulle fasce. Recuperato Zaccagni dalla lesione all'addome, dovrebbe partire dalla panchina. Naturalmente out Pedro per la distorsione alla caviglia rimediata a Bologna.
PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia, Zaccagni. All.: Sarri.