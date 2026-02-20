Cagliari - Lazio, Pancaro: "Una sfida che sento doppia. Può succedere di tutto"
Cagliari-Lazio per Giuseppe Pancaro è molto più di un semplice incrocio di calendario. Cinque anni trascorsi in Sardegna, sei a Roma. Alla vigilia del match, l'ex calciatore è intervenuto ai microfoni di Radiolina, nel corso de Il Cagliari in diretta.
Ecco di seguito le sue parole: “È una gara che sento doppia. Ho trascorso cinque anni in Sardegna e sei a Roma, dove ho realizzato il sogno di vincere lo scudetto”. Sul piano tecnico, l’ex difensore prevede una partita equilibrata: “Può succedere di tutto. Il Cagliari arriva da una sconfitta pesante, ma la Lazio sta vivendo un momento complicato, anche nel rapporto con i tifosi. Servirà nervo e concentrazione”.
