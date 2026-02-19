Lazio, Przyborek ha trovato il suo ruolo: è pronto per esordire a Cagliari
RASSEGNA STAMPA - Adrian Przyborek spinge per l'esordio in maglia biancoceleste. Non sta più nella pelle il giovane polacco, arrivato a Roma nella sessione invernale di calciomercato dal Pogoń Szczecin, e dopo tre panchine consecutive senza mai vedere il campo, forse, potrebbe essere arrivato il suo momento.
Il tecnico Maurizio Sarri vede i suoi miglioramenti, vuole inquadrarlo, ma lo ritiene ancora immaturo tatticamente. Nel frattempo lui spinge in allenamento e spera in una chance, i colpi e il talento non gli mancano.
In tal senso, la trasferta di Cagliari può essere l'occasione giusta per esordire. Il giovane polacco, che ha compiuto 19 anni da poco più di un mese, spera che il mister gli conceda almeno qualche minuto a partita in corso.
Il centrocampo non è in condizioni eccelse, ed è proprio lì che può inserirsi Przyorek attraverso il lavoro. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in queste settimane si sta alternando con i suoi compagni nel ruolo di intermedio di centrocampo, è lì che la società e Sarri credono possa rendere al meglio.