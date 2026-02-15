Cagliari - Lazio, le probabili formazioni: Sarri riflette sull'undici titolare

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la Lazio torna in trasferta e sfida il Cagliari. Sarri dovrà ancora fare a meno di Pedro (ne avrà per un mese), ma potrebbe recuperare Lazzari, Basic e Zaccagni. Sicuramente ritroverà Romagnoli in difesa, che con ogni probabilità farà coppia con Provstgaard. È a rischio, infatti, Gila: sarà valutato, contro i nerazzurri è uscito per un problema al ginocchio sinistro. Sulle fasce, è aperto il ballottaggio a sinistra tra Pellegrini e Nuno Tavares, mentre è confermato a destra Marusic. In porta ovviamente ci sarà Provedel. A centrocampo, con Basic in forse, si preparano ancora Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor. Rovella è destinato alla panchina, pronto a subentrare nel secondo tempo. In attacco sono da chiarire le condizioni di Zaccagni, potrebbe rientrare e ritrovare subito minuti. In caso di forfait, a sinistra ci sarà Noslin, con Maldini al centro e Isaksen a destra. Più indietro Ratkov, Dia e Cancellieri.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. All.: Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.