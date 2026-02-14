Atalanta, Krstovic: "Non è stato semplice, la Lazio è forte. La Coppa Italia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro la Lazio, il centravanti dell'Atalanta Nikola Krstovic ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Ci aspettava una partita difficile, la Lazio ha giocatori forti. Abbiamo avuto tanti occasioni per noi dopo il primo gol. Per noi erano importanti i tre punti, volevamo continuare a vincere. Ora recuperiamo e andiamo a giocare in Champions League contro il Borussia Dortmund. Raspadori? È un piacere convivere con attaccanti di questo tipo che sono fortissimi. Per noi l'importante è che chi gioca dà il massimo, il mister cambia tanto e ci dà spazio".

"Coppa Italia? Ci sono due mesi ancora. Ora abbiamo solo la testa sulla prossima. Per noi c'è solo la Serie A e la Champions in questo momento, poi vediamo il resto. Vogliamo tornare tra le prime quattro in classifica. Io sono molto felice di essere qui".