MOVIOLA | Lazio - Atalanta, Sacchi insufficiente nella gestione dei cartellini: gli episodi
Si interrompe ancora una volta il cammino della Lazio in campionato. Dopo il pari per 2-2 contro la Juventus la squadra di Sarri cade in casa per mano dell’Atalanta che si impone 2-0 con le reti di Ederson su rigore e di Zalewski. Direzione di gara da rivedere quella dell’arbitro Sacchi soprattutto per quanto riguarda la gestione dei cartellini con almeno un paio di ammonizioni nette che non sono state date.
PRIMO TEMPO
1’ - Appena 60 secondi dall’inizio del match e Djimsiti commette subito fallo su Maldini. Fallo che avrebbe meritato l’ammonizione ma Sacchi non estrae il giallo.
9’ - Primo giallo per l’Atalanta all’indirizzo di Scalvini per il fallo su Noslin.
11’ - Appena due minuti dopo anche Ahanor viene, giustamente ammonito, per il fallo su Isaksen. Il numero 69 rischia almeno in un’altra occasione il secondo giallo e, per questo, Palladino lo sostituisce.
17’ - Manca il giallo per Kstovic che commette fallo su Isaksen che puntava la porta.
39’ - Primo episodio della gara. Sacchi fischia calcio di rigore per l’Atalanta per il tocco di mano di Cataldi sul tiro di Zappacosta. Dopo revisione al Var il direttore di gara conferma la sua decisione e assegna calcio di rigore all’Atalanta.
41’ Ederson dal dischetto mette in rete.
SECONDO TEMPO
47’ - Possibile calcio di rigore per la Lazio per il tocco di mano in area di Zappacosta. Sacchi viene richiamato dal Var.
50’ - Dopo revisione al Var niente rigore per la Lazio per il fuorigioco di Tavares precedente al fallo di mano.
52’ - Fallo di mano di Kolasinac non fischiato, Sacchi lascia correre.
60’ - Tutto buono sul raddoppio dell’Atalanta con Zalewski.
74’ - Giallo per Bernasconi per il fallo su Rovella.
78’ - Prima ammonizione in casa Lazio all’indirizzo di Taylor per il fallo su Raspadori.
90’ - Altro giallo in casa Atalanta, ammonito anche Djimsiti.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.