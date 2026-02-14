Lazio, la protesta continua a Ponte Milvio: "estremo atto d'amore" dei tifosi - FOTO
La protesta dei tifosi verso la società biancoceleste fa sempre più rumore, un contrasto agrodolce con il silenzio assordante dello Stadio Olimpico. In occasione del match contro l'Atalanta, il tifo organizzato ha dato seguito alla scelta di disertare allo stadio e così ha fatto la maggior parte della tifoseria.
L'Olimpico è deserto, ma i tifosi si fanno sentire a distanza. La protesta si è semplicemente spostata: come nella gara precedente, i tifosi si sono radunati a Ponte Milvio per far sentire la propria voce. Un "estremo atto d'amore", proprio come recita lo striscione esposto a Ponte Milvio prima dell'inizio della partita.
In seguito, è stato esposto un altro striscione, il quale recita: "126 anni di storia ed onore...i tuoi 21 anni il periodo peggiore".