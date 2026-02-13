Lazio | Cardone: "Taylor può riposare con l'Atalanta. Pedro? Ecco quanto starà fuori"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione in casa Lazio: l'infortunio di Pedro, la possibilità che Taylor possa riposare contro l'Atalanta, oltre all'importanza di un'eventuale vittoria contro la Dea. Ecco le parole del giornalista di Repubblica:
"Pedro sarà fuori un mesetto, stamattina è in programma la risonanza. Aspettiamo il bollettino medico della società per avere certezze su questa vicenda ma il fatto che non ci siano fratture ci dà speranze di rivederlo quindi in campo.
Vincere domani significherebbe andare a 3 punti proprio dall’Atalanta e considerando che il settimo posto potrebbe valere l’Europa, c’è un solo risultato possibile. La gara di domani è l’ultimo treno per provare ad andare in Europa passando dal campionato.
Domani loro giocheranno senza il tridente di inizio stagione, ma comunque avranno a disposizione un tridente di qualità con Krstovic, Raspadori e Samardzic o Pasalic. Taylor è anche possibile che riposi domani, dopo i km percorsi in queste gare. Basic è andato in panchina mercoledì ma da indisponibile, domani me lo aspetto sempre in panchina ma da disponibile quindi magari potrebbe rientrare per uno spezzone”.